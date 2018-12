De verkoop van het winkelcentrum in Helsinki werd twee maanden geleden bekendgemaakt. Met de afronding verlaat Wereldhave de Finse markt. Het bedrijf is verder actief in Nederland, België en Frankrijk.

