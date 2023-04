Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse | Zzp-aanpak wacht ondanks arbeidsmarktbrief nog op inkleuring

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

ZZP’ers rukken ook op in onderwijs en zorg. Ⓒ ANP/HH

Ruim drie jaar geleden adviseerde de commissie-Borstlap over noodzakelijke hervormingen van de arbeidsmarkt. De flexibilisering was doorgeslagen, zo meende oud-topambtenaar Hans Borstlap. De opmars van zzp’ers was uit de hand gelopen en werkenden in flexibele contracten hadden te weinig zekerheid. Anderzijds was het vaste contract ook té vast. Het advies luidde kort samengevat: maak flex minder flex en vast minder vast.