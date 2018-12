'Wall Street opent met rode cijfers'

Bedrijven die gevoelig zijn voor een tragere wereldeconomie kunnen onder druk komen staan door zorgen over de Chinese economie. Het gaat bijvoorbeeld om vliegtuigfabrikant Boeing en machinebouwer Caterpillar en ook chipfondsen.

Overigens was er wel enige ontspanning aan het handelsfront, want Peking kondigde aan voor een periode van drie maanden de strafheffing op auto's van Amerikaanse makelij te zullen opheffen, als gebaar van goede wil in het handelsoverleg met de Amerikanen. Mogelijk kunnen autobouwers als General Motors (GM), Ford Motor en Tesla in beweging komen door dit nieuws.

Apple

Apple blijft ook in de belangstelling staan. Het technologieconcern zou zich gedwongen voelen een schikking te bereiken met Qualcomm in hun langslepende patentconflict. De chipfabrikant wist onlangs te bewerkstelligen dat China een verbod oplegde op de verkoop van oudere iPhone-modellen in verband met de patentkwestie. Vanwege het belang van de Chinese markt zou Apple grote druk voelen om tot een regeling te komen. Apple kondigde wel aan een software-update door te voeren voor Chinese iPhone-gebruikers, gericht op het wijzigen van functies die volgens een rechtbank inbreuk maakten op een aantal Qualcomm-patenten.

Softwarebedrijf Adobe, bekend van Photoshop, en groothandelaar Costco Wholesale gaven donderdag nabeurs inzage in de boeken. Beide aandelen lijken lager te gaan openen.

Detailhandel

Voorbeurs werd bekend dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in november met 0,2 procent zijn gestegen op maandbasis. Er komen ook cijfers over de industriële productie, de bedrijvigheid en de bedrijfsvoorraden in de VS.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,3 procent hoger op 24.597,38 punten. De brede S&P 500 eindigde vrijwel vlak op 2650,54 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in tot 7070,34 punten.