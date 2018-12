Uber verhoogt prijzen fors

De prijsverhoging wordt mede veroorzaakt doordat de btw op taxiritjes omhoog gaat van 6 naar 9% en is volgens Uber nodig om de betrouwbaarheid van de app te kunnen verbeteren.

Een ritje met een Uber is duurder als het drukker is. Chauffeurs krijgen vanaf volgend jaar meer informatie in hun app over wat de beste dagen en tijden zijn om de weg op te gaan.

Bekijk ook: Boodschappen zijn nu al duurder

In 2016 gingen de prijzen van Uber juist met 10% omlaag.