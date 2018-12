Automakers vooruit op rood Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen aan de laatste sessie van de week begonnen. Daarmee volgde Wall Street het voorbeeld van de Aziatische en Europese beurzen, na tegenvallende cijfers over de Chinese economie. Automakers als General Motors (GM) en Ford Motor stonden wel bij de winnaars. Dit na bemoedigende berichten met betrekking tot de handelsvete met China.