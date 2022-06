Problemen Schiphol geen reden tot zelf annuleren vlucht

Ook reisorganisaties TUI en Sunweb leggen uit dat ’onzekerheid en gevoel’ geen legitieme reden zijn. Ze adviseren klanten op dit moment nog even geduld te hebben tot er meer duidelijk is over het beperken van de capaciteit. Om de drukte op Schiphol komende zomer het hoofd te kunnen bieden, vraagt de luchthaven van maatschappijen om het aantal passagiers terug te brengen.

Alleen in de maand juli gaat het dagelijks om een reductie van de capaciteit met 13.500 stoelen. Het leeuwendeel van die beperking komt voor rekening van KLM, dat ook de grootste gebruiker van de luchthaven is. Ook andere maatschappijen zullen naar rato capaciteit moeten inleveren.

Sunweb en TUI

Sunweb, dat voor vluchten gebruik maakt van Transavia, verwacht dat veruit het grootste deel van de geboekte vakanties gewoon als gepland zullen doorgaan. Mocht de organisatie reizigers moeten duperen dan wordt gezocht naar een passend alternatief. Ook omboeken is altijd mogelijk, maar de vraag is of dat op dit moment slim is. „Geef ons even de tijd om zaken goed uit te zoeken”, zo klinkt het. En als er dan duidelijkheid is over het annuleren van vakanties, volgt de volgende puzzel; het toch nog op vakantie krijgen van gedupeerde reizigers, aldus een zegsvrouw.

Bij TUI is het ook mogelijk om onder voorwaarden om te boeken. „Maar een vakantie van drie weken in een vijfsterrenhotel op Tenerife is natuurlijk niet kosteloos in te ruilen voor drie dagen Disney”, verduidelijkt een woordvoerster. Voor klanten die door de maatregelen onverhoopt buiten de boot vallen wordt een passend alternatief gezocht. Heel veel mensen gaan geen last hebben, maar een deel wel, voorziet TUI.

De ANVR gaf eerder aan de schade die reisorganisaties oplopen als gevolg van de problemen en beperking op Schiphol te zullen gaan verhalen. De totale schade van de problemen raamt Oostdam op honderden miljoenen euro’s. Na de zomer kan dit bedrag en de schadeclaim volgens hem pas exact worden vastgesteld.