Amerikaanse overname voor verfconcern PPG

De voormalige jager op het Nederlandse AkzoNobel denkt de deal in het eerste kwartaal van komend jaar af te ronden. Whitford is opgericht in 1969 en maakt coatings voor industrieel gebruik in autosector, lucht- en ruimtevaart en bouwproducten. De onderneming produceert ook anti-aanbakcoatings voor kookgerei, bakvormen en kleine apparaten zoals broodroosterovens en bakplaten. Whitford heeft meer dan 700 werknemers en productiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Brazilië, China, Singapore en India.

