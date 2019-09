Kan Ricky Sandler (l.) Jitse Groen van zijn voetstuk brengen? Ⓒ Bloomberg/ANP/De Telegraaf Takeaway.com 81.05 -5.92 %

AMSTERDAM - Ondernemer Jitse Groen heeft bij de voorgestelde overname van de Britse bestelsite Just Eat door zijn eigen Takeaway een geduchte tegenstander gekregen. De activistische miljardair Ricky Sandler heeft een belang van 4,4% opgebouwd in Just Eat en vindt de overnameprijs ’opportunistisch en veel te laag’.