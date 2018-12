EU-leiders: verder werken aan eurozonebudget

Ze dragen hun ministers van Financiën op een ,,begrotingsinstrument’ te creëren dat kan worden gebruikt om de economieën in de eurolanden naar elkaar toe te laten groeien en te zorgen voor een krachtiger concurrentievermogen. Het ‘instrument’ moet onderdeel worden van de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027, staat in hun verklaring na de vrijdagmiddag gehouden Eurotop in Brussel. Hoeveel ruimte er moet komen in de meerjarenbegroting moet nog worden bepaald.

Het ESM, het permanente noodfonds voor eurolanden in financiële problemen, krijgt zoals Nederland graag wil meer bevoegdheden. Er worden ook strengere voorwaarden gesteld aan schuldherstructurering voor een land in nood geld kan krijgen.