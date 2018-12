Canada Goose stelt winkelopening Peking uit

Canadese bedrijven zijn de laatste weken niet geliefd in China. Reden daarvoor is de opgelopen spanning tussen de twee landen vanwege de arrestatie van Huawei-directeur Meng Wanzhou in Canada. Op Weibo klonk al een oproep om Canada Goose te boycotten.

Het modemerk heeft de pech dat zijn herkomst zo duidelijk is. Andere Canadese bedrijven die in China actief zijn als koffieketen Tim Horton's en filmtechnologiebedrijf IMAX kregen niet met dergelijke oproepen te maken.

Voor Canada Goose komt de spanning op een slecht moment. De maker van dure winterjassen had juist vol ingezet op uitbreiding naar groot China. Vorige maand opende het bedrijf een luxe winkel in Hongkong en kondigde het de opening van de winkel in Peking aan.