Onderhandelaars klimaattop rekenen op uitstel

Op de top overleggen vertegenwoordigers van bijna 200 landen sinds begin december over de uitwerking van de afspraken die in 2015 zijn gemaakt in Parijs. Leiders van een groot deel van de wereld spraken toen af zich te zullen inspannen om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot maximaal 2 graden ten opzichte van het tijdperk voor de industrialisatie. Het streven is minder dan 1,5 graad.

De top had eigenlijk op vrijdag afgerond moeten worden, maar het overleg verloopt moeizaam.