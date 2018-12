Column: Middenklasse voelt zich dupe verandering

Jaap van Duijn Ⓒ DE TELEGRAAF

In Frankrijk gaan de gele hesjes de straat op en worden er en passant winkels geplunderd en auto’s in brand gestoken. In Engeland zorgt Brexit voor chaos. In Italië maakt de regering ruzie met Brussel over de begroting. De opvolging van Merkel lijkt soepel verlopen te zijn, maar in het oosten van Duitsland bestaat grote onvrede over haar beleid.