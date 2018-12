'Investeerder in de markt voor McAfee'

New York - Computerbeveiligingsbedrijf McAfee wordt mogelijk verkocht aan de private investeerder Thoma Bravo. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNBC overwegen de huidige McAfee-eigenaren Intel en TPG in te stemmen met een bod dat significant hoger ligt dan 4,2 miljard dollar. Volgens de ingewijden die CNBC opvoert is er nog geen definitieve beslissingen genomen en bevinden gesprekken zich in een vroeg stadium.