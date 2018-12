Wall Street doet forse stap terug

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met duidelijke minnen gesloten. Zorgen over de staat van de wereldeconomie kregen duidelijk de overhand bij beleggers. Johnson & Johnson (J&J) behoorde tot de opvallende dalers. Het medische bedrijf zou hebben geweten van asbestdeeltjes in zijn talkpoeder. Verder stonden automakers in de schijnwerpers na bemoedigende berichten voor de sector met betrekking tot de handelsvete met China.