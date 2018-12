Indiase trouwkoorts drijft goudprijs op

Aan de vraag naar gouden juwelen lijkt in India geen einde te komen. Ⓒ EPA

Mumbai - Miljoenen huwelijken in India stuwen de prijs van goud. Zelfs nu gouden sieraden in winkels in twee jaar tijd niet zo duur waren, zorgt Indiaas uitzonderlijke huwelijksseizoen voor topverkopen. Dat effect wordt alleen maar groter: India is na China ’s werelds grootste goudkoper.