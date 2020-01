Amsterdam - In 2019 was er 1492 keer sprake van een geneesmiddelentekort, bijna twee keer zo vaak als in 2018. Dat blijkt uit cijfers van de KNMP. Apothekers en groothandels hunkeren naar een oplossing. „Want de tekorten zullen dit jaar nog verder oplopen”, denkt Brocacef-topman Peter de Jong.