’Fed kan zwakke beurs impuls geven’

Berichten over de handelsoorlog bepaalden het beeld afgelopen week. China deed enkele handreikingen, met als belangrijkste een verlaging van de importtarieven op Amerikaanse auto’s. Anderzijds arresteerde het land twee Canadezen als vergelding voor het oppakken van de financiële topvrouw van Huawei twee weken geleden.

Vanuit de VS kwamen er verzoenende woorden van de Amerikaanse president Donald Trump. Beleggers lijken er echter niet gerust op en schrokken vrijdag van teleurstellend economisch nieuws uit China onder invloed van de handelsoorlog.

Vrees voor recessie

Aanhoudende zorgen over de Amerikaanse economie drukten de stemming eveneens. Of de Amerikaanse economie in 2020 in een technische recessie belandt, ofwel twee achtereenvolgende kwartalen krimpt, durft Wessels niet te voorspellen. „Het is koffiedik kijken en hangt onder meer af van het handelsconflict met China. Ik denk zelf dat de wapenstilstand verlengd wordt, omdat de afgesproken periode van 90 dagen te kort is om een deal te bereiken.”

De beleggingsstrateeg denkt wel dat de winstmarges van Amerikaanse bedrijven hun piek bereikt hebben. „De fiscale stimuleringsmaatregelen zijn in de tweede helft van volgend jaar grotendeels uitgewerkt. Daar bovenop komen de gevolgen van de handelsoorlog en de stijgende lonen, waardoor de winstgevendheid van bedrijven vermoedelijk onder druk komt.”

Verdere renteverhogingen in de VS

Belangrijk hoe de beurzen het jaar uitgaan, is volgens Wessels de uitkomst van de bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bank woensdagavond acht uur Nederlandse tijd. „De Fed zal de rente vermoedelijk met een kwartje verhogen. Spannender is de zogenoemde dot plot. Brengen de Fed-leden hun verwachting van het aantal renteverhogingen voor 2019 terug van vier tot slechts één waarvan de markt uitgaat?”

Weekagenda

Maandag 17 december

11.00 EU: Handelsbalans (okt), inflatie (nov)

16.00 VS: Vertrouwen van huizenbouwers

Dinsdag

08.00 Duitsland: Groothandelsprijzen

10.00 Duitsland: Ifo-index (vertrouwen van ondernemers in de Duitse economie)

14.30 VS: Bouwvergunningen, in aanbouw genomen woningen (nov)

22.10 VS: Kwartaalcijfers Fedex, Micron Technology

Woensdag

07.00 NL: Groeiraming CPB

16.30 VS: Olievoorraden

20.00 VS: Rentebesluit Fed

20.30 VS: Toelichting op rentebesluit Fed

Donderdag

05.00 Japan: Rentebesluit BoJ

13.00 VK: Rentebesluit BoE

16.00 VS: Leading indicators, bestaande huizenverkopen

22.10 VS: Resultaten Nike

Vrijdag

06.30 NL: Consumptie door huishoudens (okt), consumentenvertrouwen

08.00 NL: Prijzen bestaande koopwoningen (nov)

14.30 VS: Economische groei (derde kwartaal)

16.00 VS: Consumentenvertrouwen