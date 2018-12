Picnic niet blij met actie FNV

Amsterdam - Picnic herkent zich niet in de klachten van vakbond FNV over de werkomstandigheden van de werknemers bij de online supermarkt. Volgens een bericht in Trouw blijkt uit onderzoek van de vakbond dat de werkdruk te hoog is, de beloningen te laag zijn en de werkomstandigheden niet veilig zijn. De FNV kwam tot deze conclusie nadat ruim honderd werknemers waren ondervraagd.