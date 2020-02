Geen openheid over 5G

Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken, Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en Ank Bijleveld, minister van Defensie, tijdens het debat in de Tweede Kamer over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties. Ⓒ ANP

Den Haag - Meer transparantie voor de Tweede Kamer over welke onderdelen van het 5G-netwerk wel of niet kritiek zijn, zit er niet in. Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) wil er omwille van de nationale veiligheid niks over kwijt.