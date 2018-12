Gouden ketting met diamant kost toch geen 400 euro

Het had de klant als ’gemiddeld geïnformeerde consument’ namelijk duidelijk moeten zijn dat een achttien karaats witgouden ketting met 176 geslepen diamanten en andere edelstenen nooit 402 euro zou kunnen kosten, aldus de rechter. Zelfs niet op de dag dat de vrouw de ketting bestelde – 1 april van dit jaar.

Omdat die verkoopprijs duidelijk niet de bedoeling was, is er volgens de wet nooit sprake geweest van een koopovereenkomst. Dat de vrouw een betalingsbevestiging heeft ontvangen en de ketting in de winkel gewoon meekreeg, doet daar niets aan af. De vrouw moet de ketting voor Kerstmis teruggeven, of alsnog het volledige aankoopbedrag betalen.