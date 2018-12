Financieel weekoverzicht: een zeer dure decembermaand

Soms hoeven we niet eens tot het nieuwe jaar te wachten op hogere prijzen, bleek deze week uit onderzoek. Supermarktketen Jumbo paste een oude kruidenierstruc toe door de btw-verhoging van 6 naar 9% ogenschijnlijk nu al in de prijzen te verwerken. Daar trapt alleen niemand meer in, analyseerde onze retail-verslaggever Harry van Gelder.

Trucjes

Getapte actie of niet, Jumbo is nog tamelijk succesvol. Bij Hudson’s Bay – u weet wel, die Canadese winkelketen die ons V&D zou doen vergeten – zouden ze maar wat graag een paar trucjes uithalen om ook zo veel succes te hebben. Want ja, €80 miljoen in het rood, dat kun je moeilijk succesvol noemen. En dan dreigt er ook nog eens een ontslagronde bij de keten die in 2017 nog in het „grote gat” wilde springen tussen De Bijenkorf en de minder luxe warenhuizen.

Maar consumenten hebben het dus ook zwaar. Een op de tien huishoudens heeft zo ernstige betalingsproblemen, dat ze rekeningen te laat betalen, en dat soms zelfs beslag wordt gelegd op hun loon. Nog eens 10% moet tot het uiterste gaan om alle rekeningen weer op tijd te betalen. En dan moet de energierekening van 2019 nog op de mat vallen. We schrikken ons rot: er dreigt energie-armoede. En onvrede, vrezen columnisten Jaap van Duijn, Willem Vermeend en Rick van der Ploeg.

Groei

En dat in tijden van prima economische groei. De wat ouderen zien een goed gevulde pensioenpot, waar volgens sommigen te weinig uit wordt uitgekeerd. Werkenden moeten hun deel van de koek nou eens gaan opeisen, zei Martin Visser vorige week al in onze podcast. Hoe dan? We geven tips in de zaterdagkrant. En in de podcast van deze week gaat het over de malaise van de Britten, in plaats van die van ons.

En als uw zuurverdiende centen eens niet onder vuur liggen, dan wel de gegevens óver die zuurverdiende centen. Eén troost: zelfs met een ’matige betalingsmoraal’ kun je nog best een redelijke hypotheek krijgen, helaas vaak zonder dat je rente vooruit mag betalen. En misschien kun je zelfs een elektrische auto krijgen. Niet te snel rijden, hè.

Op de hoogte blijven van het laatste financiële nieuws? Volg ons op Twitter en Facebook. En vergeet niet de vooruitblik te lezen voor de komende beursweek. En voor 2019. Goed weekend!