Jackpot voor hotel De L’Europe

Op dit platform delen Amerikaanse reizigers jaarlijks hun oordeel, ook over luchtvaartmaatschappijen en reisbureau’s.

,,Het Amsterdamse karakter zit in ons DNA. Het zit in alles wat we doen”, aldus de trotse directeur Robert-Jan Woltering.

Bovendien kreeg Hotel De L’Europe, volledig eigendom van het oer-Amsterdamse Heineken, vier titels in de Haute Grandeur Global Hotel Awards. Het luxe-oord tegenover de Munttoren wordt het beste lifestyle-hotel in de hele wereld genoemd, het beste historische hotel in Europa en in Nederland het beste familie-hotel én de beste culinaire hotel-ervaring. De beste culinaire hotel-ervaring wereldwijd zou overigens het Botanic Sanctuary-hotel in Antwerpen zijn. De andere Nederlandse hotels die in de prijzen vielen, liggen in ook Amsterdam: TwentySeven, Andaz, INK Hotel, en The Grand. Wereldwijd vielen ruim 200 hotels in de prijzen.