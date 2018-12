Nikkei toont licht herstel

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde uiteindelijk 0,6 procent in de plus op 21.506,88 punten. Vrijdag zakte de Japanse hoofdindex nog 2 procent. Technologiebedrijven als Tokyo Electron, TDK en Advantest werden opgepikt na de recente koersverliezen en klommen tot 2,1 procent. Olieconcern Inpex kampte met de lagere olieprijzen en verloor 1,7 procent.

Telecomconcern SoftBank won 0,5 procent. Volgens persbureau Reuters krijgen T-Mobile US en Sprint, een dochterbedrijf van het Japanse SoftBank, snel groen licht voor hun voorgenomen fusie in de Verenigde Staten. Zeker nadat de moederbedrijven van de twee telecombedrijven overwegen om apparatuur van het Chinese Huawei in de ban te doen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds vlak en de beurs in Shanghai eveneens nagenoeg onveranderd. De Kospi in Seoul steeg 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 1 procent in de plus.