Beleggers duiken op techaandelen

De AEX staat om tien over twaalf 0,7% hoger op 715,5 punten. Maandag klom de Amsterdamse hoofdgraadmeter al 0,5%. De AMX klimt 0,4% naar 1061,1 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters zetten de opmars van de afgelopen maanden ook voort. De Britse FTSE blijft achter met een vlakke stand. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 winnen respectievelijk 0,8% en 0,1%.

In de Aziatische regio zat de stemming er vanochtend goed in. De Japanse Nikkei-index is 0,7% hoger gesloten, ondanks berichten dat de noodtoestand in Japan waarschijnlijk zal worden verlengd tot 20 juni.

De indexfutures wijzen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de plussen van 0,5% tot 1,4% op maandag.

Macro-econoom Jeroen Blokland van Robeco schrijft de koerswinsten die vooral technologieaandelen boeken, toe aan de weer wat teruggevallen obligatierentes. „De Fed heeft de zorgen over de inflatie wat getemperd en denkt de rentes met het opkopen van obligaties in de hand te kunnen houden. Hierop zijn de rentes wat gedaald. Techaandelen zijn gevoeliger voor de rente, omdat hun kasstromen verder in de toekomst zitten.”

Blokland denkt wel dat de rentes uiteindelijk verder zullen stijgen, tot boven 2% voor 10-jaars staatspapier in de VS. „Veel tijdelijke effecten hebben de inflatie omhoog gedreven. Ik verwacht op korte termijn geen loon-prijsspiraal in de VS, vanwege de nog altijd hoge werkloosheid. Maar de opwaartse druk op de lonen zal toenemen indien er meer schaarste op de arbeidsmarkt komt. Op een gegeven moment zal de Fed het obligatieopkoopprogramma daardoor moeten afbouwen.”

Vanuit dit perspectief denkt de econoom dat de recente inhaalslag van waardeaandelen nog wel even kan aanhouden. „Deze bedrijven zijn de afgelopen jaren sterk achtergebleven bij technologieaandelen en profiteren het meest van de heropening van economieën. Voor de lange termijn blijven technologieaandelen evenwel aantrekkelijk, doordat trends zoals digitalisering niet weg gaan.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway met een winst van 3,7% bovenin, na een koersdoelverhoging door Credit Suisse bij een herhaald koopadvies.

De toeleveranciers aan de chipsector Besi, ASMI en ASML doen het ook goed en winnen respectievelijk 3,9%, 3,1% en 2,5%.

Techinvesteerder Prosus plust 2,4%.

Shell verliest 0,8%, ondanks de opmars van de olieprijzen in de afgelopen dagen. De olie- en gasproducent meldde voorts zijn belang van 50% in een Amerikaanse raffinaderij voor $596 miljoen te verkopen.

Bij de middelgrote fondsen staan ABN Amro en PostNL met winsten van 1,9% aan kop.

Air France KLM klimt 1,2%. Zijn Nederlandse en Franse dochter gaan voorlopig niet meer naar of over Wit-Rusland te vliegen, na de gedwongen landing van een Ryanair-vlucht en de daarop volgende arrestatie van een journalist en zijn vriendin.

Smallcap Hunter Douglas zakt 0,6% tot €82,60. Daarmee staat de luxaflexmaker nog altijd boven het tot €82 opgetrokken overnamebod van grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg.