Techaandelen helpen AEX aan openingswinst

Financieel

AEX houdt onder druk ASML voeten net niet droog

Na in de middag nog even onder de grens van 700 punten te zijn teruggevallen, ging de AEX er maandag uiteidelijk met een nipt verlies over de streep. Vooral de ommekeer bij RD Shell droeg bij om de schade te beperken. Ahold viel bij de hoofdfondsen het meest in de smaak. In de Midkap doet Alfen goed...