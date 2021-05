Techaandelen in trek na rentedaling

De AEX staat om vijf voor tien 0,6% hoger op 714,4 punten. Maandag klom de Amsterdamse hoofdgraadmeter 0,5%. De AMX klimt 0,5% naar 1061,8 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters zetten de opmars van de afgelopen maanden ook voort. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 winnen respectievelijk 0,1%, 0,8% en 0,2%.

In de Aziatische regio zat de stemming er vanochtend goed in. De Japanse Nikkei-index is 0,7% hoger gesloten, ondanks berichten dat de noodtoestand in Japan waarschijnlijk zal worden verlengd tot 20 juni.

De indexfutures wijzen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de plussen van 0,5% tot 1,4% op maandag.

Mede als gevolg van wat minder sterke economische data zijn de obligatierentes in de afgelopen dagen weer wat gedaald. De 10-jaars rente is onder 1,60% in de VS gedoken en in Duitsland tot 0,15% negatief teruggevallen. Lagere rentes zijn met name goed voor technologieaandelen, omdat hun waarderingen vooral gebaseerd zijn op winsten verder in de toekomst. En die kunnen nu tegen iets lagere rentes contant gemaakt worden.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway met een winst van 2,8% bovenin, na een koersdoelverhoging tot 124 pond door Credit Suisse bij een herhaald koopadvies.

Betalingsverwerker Adyen plust 2,7%.

De toeleveranciers aan de chipsector Besi, ASMI en ASML doen het ook goed en winnen respectievelijk 3,2%, 2,1% en 1,5%.

Shell verliest 0,6%, ondanks de opmars van de olieprijzen in de afgelopen dagen. De olie- en gasproducent meldde voorts zijn belang van 50% in een Amerikaanse raffinaderij voor $596 miljoen te verkopen.

Bij de middelgrote fondsen staat PostNL met een winst van 2,6% aan kop.

Air France KLM klimt 1,5%. Zijn Nederlandse en Franse dochter gaan voorlopig niet meer naar of over Wit-Rusland te vliegen, na de gedwongen landing van een Ryanair-vlucht en de daarop volgende arrestatie van een journalist en zijn vriendin.

De in de AScX-index opgenomen luxaflexmaker Hunter Douglas zakt 1,1% tot €82,20. Daarmee is het gat met het zaterdag tot €82 opgetrokken overnamebod van grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg nagenoeg gedicht.