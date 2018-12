Aandeel BinckBank knalt omhoog na overname

Saxo Bank betaalt €6,35 per stuk voor de uitstaande aandelen van BinckBank. Hiermee legt Saxo in totaal 424 miljoen euro neer voor de Nederlandse online broker die in bezit is van een bankvergunning. Dat maakte BinckBank maandagmorgen voorbeurs bekend. Het aandeel BinckBank noteerde vrijdag bij het sluiten van de markt een waarde van 4,72 euro. Nabeurs maakte Binck de overnamegesprekken bekend.

Het niet-beursgenoteerde Saxo Bank, met SaxoTrader zelf al actief in Nederland, wil BinckBank van de beurs halen als het 95% van de aandelen bezit. In Nederland en België zal de merknaam BinckBank blijven bestaan. In Italië worden de Binckklanten overgeheveld naar het platform van Saxo, over de toekomst van Binck in Frankrijk en Spanje wordt nog nagedacht. Duidelijk is dat er ’over twee tot drie jaar’ banen zullen verdwijnen.

„Klanten kunnen uitzien naar betere producten, prijzen, platforms en diensten”, aldus Kim Fournais, ceo en oprichter van Saxo Bank. „Werknemers zullen profiteren van verbeterde carrièrekansen en belangrijkst is dat we de schaalgrootte zullen bereiken die nodig is om de investeringen in technologie en onze mensen verder te intensiveren.”

BinckBank stelt dat de overname ’is voorafgegaan door constructieve besprekingen’. Het bod biedt een ’onmiddellijke, zekere en significante waarde voor de aandeelhouders’ van BinckBank, zo concludeerde de overnameprooi zelf. Het aandeel Binck kwakkelt al jaren op de beurs, omdat de prestaties van het bedrijf achterblijven. Een koersverandering als beleggende vermogensbeheerder voor de gewone man levert maar langzaam betere resultaten op.

Wel moeten de aandeelhouders van BinckBank zelf nog akkoord gaan met de verkoop. Daarnaast zal de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zich nog buigen over de overname. BinckBank en Saxo verwachten dat het biedproces in het derde kwartaal van volgend jaar wordt afgerond.