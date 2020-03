Porceleyne Fles verkoopt minder Delfts blauw door corona

„Het is even heel stilletjes”, zegt Porceleyne Fles-topman Henk Schouten. Vanwege het coronavirus zijn het museum en de brasserie van het bedrijf in Delft momenteel gesloten. De winkel blijft er voorlopig wel open.

Toekomst gegarandeerd

Hoewel Porceleyne Fles een lastig jaar doormaakt, is de toekomst van het bedrijf gegarandeerd. Grootaandeelhouder John Fentener van Vlissingen heeft Porceleyne Fles namelijk hoogwaardig vastgoed laten kopen tegen redelijke prijzen in Haarlem, Leerdam en Utrecht. Dankzij de stabiele vastgoedinkomsten kan de onderneming nog jaren Delfts blauw en kristallen glazen en vazen blijven maken. De vastgoedinkomsten zullen dit jaar ook positief bijdragen aan het resultaat van het bedrijf.

Vorig jaar heeft Porcelyne Fles klinkende resultaten behaald. De omzet steeg met 26% naar €7,8 miljoen. De nettowinst kwam uit op €811.000. In 2018 bedroeg de winst nog €6,5 miljoen, maar dat was vooral te danken aan de verkoop van dochter Van Kempen & Begeer. Aandeelhouders van Porceleyne Fles ontvangen een dividend van 55 cent per aandeel.

’Aandeelhoudersvergadering waarschijnlijk digitaal’

De aandeelhoudersvergadering van Porceleyne Fles op dinsdag 19 mei wordt vrijwel zeker aangepast vanwege het coronavirus. „Het zou me niet verbazen als het een digitale vergadering wordt”, verwacht topman Schouten.

"Zwaar jaar, maar toekomst veiliggesteld"

Dit vindt DFT-verslaggever Bernard Vogelsang:

„Porceleyne Fles heeft het dit jaar lastig door de coronacrisis. Vooral toeristen kopen normaliter Delfts blauw en kristallen glazen en vazen uit Leerdam, maar die verkopen staan nu grotendeels stil. Gelukkig is de toekomst van het beursgenoteerde bedrijf veiliggesteld dankzij een slimme vastgoedconstructie. Grootaandeelhouder John Fentener van Vlissingen heeft er daarmee voor gezorgd dat het oer-Hollandse bedrijf uit 1653 nog vele jaren vooruit kan.”

Volg Bernard Vogelsang op Twitter: @BA_Vogelsang