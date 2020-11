AH-filialen tot middernacht open

„Dat betekent dat alle filialen tot tien uur ’s avonds open zijn en bepaalde winkels zelfs tot twaalf uur. Dan gaat het om winkels in drukke regio’s en dat zijn er ongeveer 250. Verder zullen we online maximaal bezorgen, dus ook op zondag en tweede kerstdag. We roepen klanten verder op om houdbare producten en wijnen zo vroeg mogelijk in te slaan”, aldus Van Egmond.

"Bezorgdienst op zondag en tweede kerstdag"

Het consumentengedrag is sinds de uitbraak van de coronacrisis structureel veranderd, meent Van Egmond. „De digitalisering bij huishoudens is enorm toegenomen. Steeds meer mensen betalen via de zelfscan en bereiden zich via onze app voor welke boodschappen ze gaan kopen.”

In totaal kijken 1,8 miljoen mensen per week op de Albert Heijn-app. „Dat waren er anderhalf jaar geleden nog 200.000. Nederland kijkt uit naar de viering van de feestdagen. Daar komt bij dat mensen steeds gezonder zijn gaan eten. Meer fruit en groente, maar ook producten met vitamine D en zink.”

Volgens Van Egmond is de online-omzet inmiddels gestegen tot boven de €1 miljard. De ceo kon niet aangeven hoeveel klanten Albert Heijn rond de feestmaand verwacht. „Dat wisselt nog steeds per week, maar we zien in ieder geval niet dezelfde taferelen als in maart. We verwachten wel dat we meer omzet draaien dan vorig jaar.”