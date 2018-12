'BinckBank in schijnwerpers op Damrak'

Aan het brexit-front zal de Britse premier Theresa May maandag in het Lagerhuis verklaren dat een nieuw referendum over de brexit wat haar betreft niet aan de orde is. Zo'n tweede volksraadpleging zou ,,het Britse volk verraden" en ,,onherstelbare schade" aan de politiek aanrichten. In Groot-Brittannië gaan steeds meer stemmen op om de brexit-kwestie opnieuw aan de bevolking voor te leggen.

BinckBank heeft overeenstemming bereikt over een overname door het Deense Saxo Bank. Volgens de bedrijven staat het bestuur van de onlinebroker unaniem achter het bod van Saxo en wordt aandeelhouders aangeraden akkoord te gaan. Vrijdag bleek dat Saxo 6,35 euro per aandeel, inclusief dividend, wil betalen voor BinckBank. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 424 miljoen euro.

Handelsupdate

ForFarmers kwam met een handelsupdate. Het veevoerbedrijf verwacht dat in heel 2018 het onderliggende bedrijfsresultaat een ,,geringe'' daling zal laten zien. Het bedrijf heeft dit jaar veel last gehad van de extreme hitte in juli en augustus. Volgens ForFarmers zijn sinds kort de waterwegen weer volledig bevaarbaar, en zijn alle fabrieken, die aan een rivier of kanaal liggen, weer per schip bereikbaar.

Wessanen staat eveneens in het nieuws. Topman Christophe Barnouin van het natuurvoedingsbedrijf liet in een interview met NRC weten te kijken naar overnames op het gebied van alternatieven voor vlees. Ook gaat de aandacht uit naar Aegon, ASR en NN Group. Uit de Europese stresstest voor verzekeraars kwam naar voren dat de Nederlandse verzekeraars over het algemeen kwetsbaar zijn voor een dalende rente. Zeker als je dit afzet tegen Europese sectorgenoten. Vooral de relatief hoge concentratie langlopende levensverzekeringen zitten Nederlandse verzekeraars in dit geval dwars.

Belangstelling

In Frankfurt staat Deutsche Bank in de belangstelling. Qatar overweegt zijn aandeel in de Duitse bank te vergroten, meldde zakenkrant Handelsblatt. De regerende koninklijke familie van het aardgas- en oliestaatje is een van de grootste aandeelhouders van Deutsche Bank.

De euro was 1,1308 dollar waard, tegen 1,1298 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 51,34 dollar. Brentolie stond vlak op 60,30 dollar per vat.