PostNL bezorgde genoeg post op tijd

Den Haag - PostNL is er in 2017 in geslaagd om 95,4 procent van de verstuurde brieven de volgende werkdag te bezorgen. Van de rouwkaarten en medische post lag 97,1 procent de volgende werkdag op de mat. Daarmee voldeed het postbedrijf aan de wettelijke eis dat minstens 95 procent van de post op tijd moet worden bezorgd.