Nieuwe klus voor bouwer BAM in centrum Londen

De klus aan 11-21 Canal Reach omvat twee gebouwen: een van twaalf verdiepingen en een van negen verdiepingen. De dakterrassen moeten straks een indrukwekkend uitzicht bieden over de stad. BAM is inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het project, dat naar verwachting begin 2021 klaar moet zijn.

Het Nederlandse bedrijf heeft al meerdere klussen bij King’s Cross gedaan. Zo werd onlangs het project Coal Drops Yard afgerond. Hierbij is een voormalig kolenoverslaggebouw omgevormd tot een winkelcentrum.

Friesland

Maandag werd ook bekend dat BAM de opdracht heeft gekregen tot groot onderhoud aan een aantal rijkswegen in Friesland. Het gaat onder meer om de asfaltering van snelwegen. De werkzaamheden lopen van 2019 tot 2020, maar de exacte planning moeten BAM en Rijkswaterstaat nog vaststellen.

BAM-dochter AM en woningcorporatie GroenWest hebben verder het startsein gegeven voor de realisatie van 49 energiezuinige sociale huurwoningen in de gasvrije woonwijk Haarzicht in Vleuten. Ze worden naar verwachting in de tweede helft van 2019 opgeleverd. Er zijn geen financiële details gemeld.