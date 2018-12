Beurs: AEX valt tot 500 punten

De AEX tikte halverwege de middag 498 punten aan en eindigde 1,3% lager op 500,1 punten. De AMX daalde 1,6% naar 650,4 punten.

De overige Europese beurzen zijn de nieuwe handelsweek ook moeizaam begonnen. De Duitse DAX en de Franse CAC-40 verloren 0,9% respectievelijk 1,1%.

Negatief sentiment

Dat de Britse premier Theresa May niets ziet in een tweede referendum over de Brexit, drukte de stemming. Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV sluit niet uit dat het hier alsnog van komt. „Handelaren schatten de kans op 50%. De regering zit in ieder geval niet op een harde Brexit te wachten en zal alles in het werk stellen om een akkoord met de EU door het parlement te loodsen. Ze zal daarbij de Ieren mee moeten krijgen.”

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB verwacht dat het sentiment op de beurs voorlopig negatief blijft. „Er is te veel onrust in de wereld. Allereerst hebben we de handelsoorlog en de Brexit. Daarnaast laat de economie een verslechtering zien en maken centrale banken een terugtrekkende beweging. Zelf zijn we ons al defensiever aan het positioneren.”

Westerterp denkt wel dat de Amerikaanse centrale bank de aandelenmarkten woensdag een zetje omhoog kan geven. „Als de Fed dovish wordt en de verwachting uitspreekt van slechts één renteverhoging in 2019, zal dat door beleggers ongetwijfeld positief opgepakt worden.”

Tik voor ING

ING belandde bij de Nederlandse hoofdfondsen met een min van 3% onderaan.

Chemiebedrijf DSM daalde 2,9%, na een negatief sectorrapport van Goldman Sachs. KPN hield het verlies beperkt tot 0,2%. Zakenbank Morgan Stanley verhoogde het koersdoel van het telecombedrijf bij een ’overwogen’-advies naar €3,30.

Industriebedrijf Aalberts en dataverwerker RELX blonken met winsten van 1,6% respectievelijk 1,1% uit.

Bij de middelgrote fondsen hadden de toeleveranciers aan de oliesector het ondanks de lichte stijging van de olieprijzen zwaar. Fugro en SBM Offshore zakten 4,4% en 4,1%.

Binck straalt

Smallcap BinckBank steeg 30,7% naar €6,17, dicht tegen het overnamebod van €6,35 per aandeel door het Deens Saxo Bank.

Veevoederbedrijf ForFarmers (-3%) waarschuwde dat zijn ebitda dit jaar iets lager uitkomt dan over 2017.

