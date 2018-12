’Spaarrentes blijven ook in 2019 laag’

Dat verwacht Amanda Bulthuis van vergelijkingssite spaarrente.nl, dat een overzicht publiceerde over spaarjaar 2018.

De ECB zal de rente waarschijnlijk eind 2019/begin 2020 weer verhogen. Tot die tijd verwacht ze dat banken het zullen uitzingen met lage rentes. Dat meer banken naar de nul gaan of negatieve rentes zullen aanbieden, verwacht ze niet.

Rente

De beste – of minst slechte – spaarrente in 2018 konden spaarders krijgen bij LeasePlanBank. Die gaf over het jaar gemiddeld 0,37% rente. Dat terwijl de gemiddelde rente in de hele markt 0,2% was. Bij de grote banken ABN Amro, ING en Rabobank krijgen spaarders slechts 0,03% rente.

Aan het begin van het jaar was de rente bij Anadolubank hoger, maar die bank verlaagde de rente een aantal keer.