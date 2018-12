Strafzaak tegen Goldman Sachs in megazwendel

Het fonds 1MDB is de spil in een groot schandaal in het Aziatische land. De voormalige premier van Maleisië, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen. Er zou voor miljarden dollars zijn verdoezeld. Het Maleisische ministerie van Financiën eiste onlangs dat Goldman Sachs alle vergoedingen voor zijn diensten aan 1MDB terugbetaalt. Ook diverse investeerders zijn met schadeclaims gekomen.

Goldman Sachs laat het er niet bij zitten en zegt zich krachtig te zullen verdedigen tegen de beschuldigingen. Openbaar aanklagers in de Verenigde Staten gingen vorige maand al over tot vervolging van twee voormalige bankiers van het financiële concern wegens betrokkenheid bij het schandaal. Eén van hen heeft schuld bekend aan witwassen en schending van Amerikaanse anticorruptiewetten. De andere verdachte is in Maleisië opgepakt.