Webwinkel Asos onderuit na winstalarm

Asos sprak zelfs van de zwakste groei in de onlinekledingverkopen voor de onderneming van de afgelopen jaren. Ook is er sprake van zware concurrentie. Topman Nick Beighton wees naar het ,,ongekende niveau'' van kortingen dat gehanteerd wordt.

Waar Asos eerder rekende op een omzetgroei van 20 procent tot 25 procent in het boekjaar tot augustus 2019, is het groeidoel nu bijgesteld naar 15 procent. Ook de winstmarges komen naar beneden. In reactie op het alarm van Asos, dat twee vijfde van zijn beurswaarde kwijtspeelde, gingen ook branchegenoten als Zalando, Boohoo en Next onderuit.