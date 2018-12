Just-Eat krijgt ’bezorgde’ brief van grootaandeelhouder VS

Investeerder Cat Rock die een belang van meer dan 15% heeft in Just-Eat liet in een brief weten niet blij te zijn met de gang van zaken bij de maaltijdbezorger, zo meldt MarketWatch.

Op de beurs in Londen heeft Just-Eat flinke klappen gekregen. Dit jaar is het aandeel bijna 30% van zijn waarde kwijtgeraakt.

Just-Eat is in een concurrentieslag gewikkeld op diverse Europese markten met onder meer Takeaway.com en Delivery Hero.