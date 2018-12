Oproep: economisch afhankelijk van partner?

Dit om na een eventuele scheiding niet in de problemen te komen. Maar veel Nederlanders, vooral vrouwen, vinden dit helemaal niet nodig. Ben jij financieel afhankelijk van je partner en wil je daar iets over vertellen? Dan kom ik graag met jou in contact!

Stuur een mail met je naam, contactgegevens en kort je verhaal naar marlou.visser@telegraaf.nl