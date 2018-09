Donkere wolk boven OPEC

De olieprijs zou eind dit jaar richting $65 per vat moeten gaan. Dinsdag noteerde Brent, de meest verhandelde olie in het Midden-Oosten en Europa, 0,2% lager bij $52, 30 per vat. De prijs kwam ook onder druk doordat Libië zijn productie heeft hervat.

OPEC-bijeenkomst

De Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) komt twee dagen bijeen, met donderdag als afsluiter, om tot overeenstemming te komen. Bronnen binnen OPEC-landen tegen meerdere media melden dat er teveel obstakels zijn voor eensgezindheid. Landen als Ecuador zouden afhaken omdat een beperking hun economie te hard zou raken.

In januari meldde OPEC minder olie te produceren om zo de olieprijs opwaarts te krijgen. De voorraad olie van deze landen is historisch gezien nog nooit zo groot geweest.

Kansje

Cruciaal volgens analisten worden deze week opmerkingen van Saudi-Arabië over de toekomst, volgens onderzoeker SCI International. Als de leider en grootproducent binnen OPEC toch meer zicht op lagere prijzen biedt, zal er alsnog een koopronde van grote investeerders in de meest verhandelde grondstof ter wereld komen.

Aan de vraag is overigens geen gebrek, merkt Citi Futures, dat voor het derde kwartaal meer orders in olie ziet.