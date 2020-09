Danske: te veel berekende kosten bij klant al jaren bekend

Dat meldt het Deense bankconcern waar voormalig ABN Amro-bestuurder Chris Vogelzang sinds vorig jaar de scepter zwaait als ceo. Het bankenbedrijf werd eerder beboet als spil in een langjarige witwasaffaire.

Volgens de Deense financiële waakhond gaat het bij de nieuwe aanklacht om zeker 106.000 klanten waar Danske te veel heeft berekend. De klanten hadden een schuld bij de bank uitstaan, ze moesten soms het dubbele terugbetalen dan waarvoor ze geleend hadden.

Die praktijk is volgens toezichthouder Finanstilsynet sinds 2004 gaande. Volgens Danske was dat geen opzet, maar vooral te wijten aan technische problemen in zijn it-systemen.

De Deense waakhond doet nog onderzoek naar mogelijke misleiding door Danske, die Finanstilsynet veel te laat zou hebben geïnformeerd.

Ook leiding op hoogte

Duizenden klanten zijn volgens klachten benadeeld, omdat Danske Bank onjuiste informatie over hun schuld aan de Deense fiscus is gemeld.

Het probleem deed zich volgens een woordvoerder van Danske Bank tegen Reuters voor „in verschillende delen en op verschillende niveaus van de organisatie, inclusief de leiding.”

„Ondanks pogingen om de problemen te beheersen, zijn de onderliggende datafouten nooit volledig verholpen, en helaas heeft dit ervoor gezorgd dat de problemen jarenlang aanhielden”, zei hij. Door de technische fouten, hebben veel klanten waarschijnlijk ook voor de verkeerde posten betaald, aldus Reuters.

Danske Bank zegt de getroffen klanten allen te compenseren voor de te hoge rekeningen. Naar eigen schattingen ging het aanvankelijk om hooguit 15.000 klanten.