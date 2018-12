Beursfeest bij Adyen ruw verstoord

De zegetocht van de nieuwkomer die tegen een introductieprijs van van €240 naar de beurs werd gebracht, leek lange tijd niet te stuiten. Halverwege september werd nog een voorlopig hoogtepunt aangetikt op een piekniveau van €738.

Met de verslechtering van het beursklimaat vanaf de start van het laatste kwartaal is het feest voor beleggers in Adyen ook ruw verstoord. Wim Zwanenberg, beleggingsstrateeg bij Stroeve & Lemberger benadrukt dat aanvankelijk vooral speculatief ingestelde beleggers op de rijdende trein van Adyen zijn gesprongen mede door de hypevorming rond het aandeel, maar vanaf oktober weer zijn uitgestapt om de opgebouwde winsten te verzilveren. „Onderliggend zijn we nog steeds positief over de sector waar Adyen actief in is die nog altijd een groeimarkt is. Het is vooral wachten tot er meer zicht komt op de prestaties van het bedrijf over het gehele jaar.”

De enorme terugval van Adyen op het Damrak zagen veel analisten niet aankomen. Het Amerikaanse Morgan Stanley plakte eerder deze maand nog een koersdoel van €580 op de betalingsverwerker. Het Britse Barclays had in november echter al zijn twijfels en kwam met een onderwogen-advies op de proppen met een koersdoel van €470.