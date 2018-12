’Makers van bitcoins gaan ten onder’

Het lukt hen bij een prijs rond $3200 bijna niet meer om uit de kosten te komen. Dat constateert Diar, een cryptomuntenbulletin.

Afgelopen maanden daalde de prijs ook wel, maar daarmee hielden de ’miners’ nog voldoende over om te blijven produceren. Onder $3200 is dat structureel niet mogelijk, berekent Diar.

De dalende waarde van de munt sinds december vorig jaar, van bijna $20.000 per stuk, eet ook in hun eigen inkomsten. De miners bezitten doorgaans zelf ook munten. Daarnaast is de vraag naar crypto’s fors afgenomen.

Techische grens nadert

De teruggang van het aantal ’miners’, die met grotere computer-centra tegen vaak hoge energiekosten nieuwe bitcoins in de markt zetten, zou op termijn weer een prijsopdrijvend effect moeten krijgen.

Veel beleggers wachten de teruggang van de koers nog af; als de prijs onder de $3000 per stuk komt, zou een nieuwe technische grens zijn getest. Daarop zou de munt - net als in het najaar van 2017 - fors kunnen stijgen. Veel angstige particuliere beleggers zouden hun belegging dan hebben afgestoten.

Blauwe envelop

Volgens Digital Capital Management, dat al langer in de munten belegt, speelt deze druk van pessimisten een hoofdrol in de waardedaling.

Tegelijkertijd nemen volgens Propy veel beleggende bedrijven in crypto’s afscheid van een deel van de munten omdat ze belasting moeten gaan betalen. Daarvoor offeren ze een deel van hun bezit op.