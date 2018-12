Directie fusiebedrijf Thyssen en Tata bekend

De topman van Tata Steel Europe, Hans Fischer, wordt dan plaatsvervangend bestuursvoorzitter en technologiedirecteur van de nieuwe onderneming. De functie van financieel directeur zal worden ingevuld door Sandip Biswas, die momenteel een topfunctie vervult bij Tata Steel. De huidige financieel topman van ThyssenKrupp Steel Europe, Premal Desai, wordt strategiedirecteur van het gecombineerde concern.

In juni werd de fusie tussen de Europese divisies van het Duitse ThyssenKrupp en het Indiase Tata Steel beklonken. Het nieuwe bedrijf gaat ThyssenKrupp Tata Steel heten en krijgt zijn hoofdkantoor in Amsterdam. De Europese Commissie is momenteel bezig met een diepgaand onderzoek naar de deal.