Fastfood-keten VS piekert over toekomst

De keten van fastfoodketen die 2200 filialen heeft, benadrukte in een toelichting dat er echter geen garantie is dat een overnamedeal er al aan zit te komen, maar dat alle opties tegen het licht worden gehouden

Jack In The Box zit in moeilijk vaarwater. Een maand eerder rapporteerde het bedrijf nog teleurstellende resultaten mede vanwege de toegenomen vraag bij consumenten naar gezonder voedesel.

Daarnaast heeft de onderneming last van een toename van de personeelskosten en een groei van concurrentie in de markt.