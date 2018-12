'Wall Street gaat lager openen'

Fed-voorzitter Jerome Powell zal woensdag na de bekendmaking van het rentebesluit een toelichting houden, met nieuwe economische verwachtingen. Daarbij zal vooral worden gelet op opmerkingen over het toekomstige beleid van de Fed. De laatste tijd wordt gespeculeerd dat de centrale bank volgend jaar mogelijk een stuk terughoudender zal zijn met het verhogen van de rente.

Op macro-economisch gebied kwam voorbeurs nieuws over de industriële bedrijvigheid rond New York. Later deze week komen er gegevens over onder meer de Amerikaanse huizenmarkt, de orders voor duurzame goederen en de bestedingen en het vertrouwen van consumenten in de Verenigde Staten. Ook komt er een nieuwe raming over de economische groei in de VS in het derde kwartaal.

1MDB

Bij de bedrijven openen deze week onder meer pakketbezorger FedEx, chipfabrikant Micron Technology en sportartikelenproducent Nike de boeken. Maandag nabeurs komt softwarebedrijf Oracle met resultaten.

Goldman Sachs kan reageren op het nieuws dat de zakenbank in Maleisië een strafzaak aan zijn broek heeft vanwege het grote schandaal rond het staatsfonds 1MDB. Ook zijn enkele oud-werknemers in staat van beschuldiging gesteld. Het fonds 1MDB is de spil in een groot schandaal in het land. De voormalige premier van Maleisië, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen.

Boeing

Fastfoodketen Jack in the Box lijkt een hogere opening te krijgen. De onderneming bevestigde dat ze kijkt naar strategische opties, waaronder een verkoop. Er vinden al gesprekken plaats met mogelijke kopers, aldus Jack in the Box.

Verder liet Boeing weten dat er overeenstemming is met zijn Braziliaanse branchegenoot Embraer over de voorwaarden van hun samenwerking bij de bouw en verkoop van verkeersvliegtuigen. Boeing krijgt zoals verwacht 80 procent van de op te richten joint venture en Embraer de overige 20 procent.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 2 procent lager op 24.100,51 punten. De S&P 500 verloor 1,9 procent tot 2599,95 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 2,3 procent tot 6910,66 punten.