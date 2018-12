Column: Commotie rond Huawei

Vervolgens werd de financieel directeur van het bedrijf in Canada opgepakt. Hoewel de kwestie al jaren speelt was de timing in het licht van de voortwoedende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China uitermate onhandig.

De campagne van de Amerikanen komt op een moment dat telecombedrijven in de hele wereld zich opmaken voor de bouw van netwerken voor 5G-internet. Uiteindelijk zal straks elk apparaat en wellicht ook ieder mens verbonden zijn met internet en dat geeft een enorme behoefte aan kleinere chips en snelle communicatielijnen.

Zuid-Korea ligt op kop

In de loop van 2019 wordt de 5G-technologie uitgerold. Zoals vaker loopt Zuid-Korea voorop. Drie Zuid-Koreaanse bedrijven schakelden begin deze maand tegelijk een experimentele versie van hun 5G-netwerken in. Met zijn 4G-netwerk was het land ook al vier jaar voor op bijvoorbeeld Nederland. De rest van de wereld zal in de loop van volgend jaar volgen.

Wat zullen de gevolgen zijn van de invoer van 5G? In de eerste plaats is 5G exponentieel sneller. Bezitters van mobiele telefoons zullen dat merken. Overigens ook aan de prijs. Daarnaast kan het netwerk veel meer verbindingen aan, is het zuiniger en kan er meer data worden doorgegeven met veel minder vertraging. Daardoor zijn nieuwe toepassingen mogelijk. Denk hierbij aan zelfrijdende auto’s en innovaties op het gebied van stedelijke inrichting, gezondheidszorg, industrie en landbouw.

Vierde industriële revolutie

Door 5G gaan bestaande technologieën elkaar versterken. Vooral ontwikkelingen op het gebied van de robotica komen in een stroomversnelling. De industrie zal op grote schaal worden gedigitaliseerd. Alle denkbare projecten worden verbonden met een netwerk. Het Internet of Things (IoT) zal voor een ware industriële revolutie zorgen. Apparaten en machines die met elkaar verbonden worden vormen de basis van de slimme stad met sensoren in alle hoeken en gaten van de stad. Het zorgt ook voor een slimme industrie met sensoren in het gehele productieproces en een efficiënte logistiek met het traceren van massale vervoersbewegingen. Door 5G worden auto’s bijvoorbeeld niet veel meer dan een iPhone op wielen. Het zal duidelijk zijn dat de term ‘vierde industriële revolutie’ op zijn plaats lijkt.

Techsector profiteert

De Chinese aanbieders Huawei en ZTE hadden aanvankelijk een koppositie. Door de Amerikaanse ingreep zijn zij even teruggezet. Andere producenten van de benodigde apparatuur als Nokia, Ericsson en Samsung lijken hiervan te profiteren. Het zal ook de smartphonefabrikanten (Apple, Samsung, Huawei) een nieuwe boost kunnen geven. Een nieuwe 5G-chip geeft de producenten van telefoons de mogelijkheid meer geld per toestel in rekening te brengen. Ook chipfabrikanten en toeleveranciers kunnen profiteren (Qualcomm, Intel, NXP, ASML).

Of het een telefoon, auto of sensor is: apparaten verbonden met 5G vergen nieuwe modemchips en computergeheugen. De verwerking van al die gegevens vergt daarnaast meer rekenkracht in de cloud. Dat zal de datacentra (Amazon, Google, Microsoft, Equinix) zeker ten goede komen. Nog een sector die van deze ontwikkeling zal profiteren zijn de softwareontwikkelaars (wederom Microsoft, Amazon en Google). Grote hoeveelheden data vergen nieuwe software die zijn intelligentie haalt uit automatische data-analyse. Zo voedt 5G de artificiële intelligentie-hype.

Veel op het spel

Er staat dus zowel op commercieel, economisch als politiek gebied het een en ander op het spel. Denk bijvoorbeeld ook aan de militaire toepassingen van het IoT. Het maakt direct duidelijk waarom de twee grootmachten Verenigde Staten en China in zo’n felle strijd gewikkeld zijn inzake de uitrol van 5G. Leuk natuurlijk, die staal- en aluminiumtarieven, maar de hoofdprijs is voor degene die als eerste zijn 5G-netwerk operationeel heeft. Voor de Europese Unie is een bijkomend voordeel dat de verzadigde telecommarkt weer kan groeien.

Martine Hafkamp is algemeen directeur bij Fintessa Vermogensbeheer.