Trump gaat weer tekeer tegen beleid Fed

In een tweet op zijn persoonlijke account laat Trump weten het ‘ongelofelijk' te vinden dat de Fed mede gelet op de zeer sterke dollar en de onrust in Parijs overweegt komende woensdag opnieuw in actie te komen met een nieuwe rentestap.

Eerder dit jaar haalde Trump al diverse malen uit naar Fed-president Powell vanwege het doorvoeren van eerdere rentestappen.

De Federal Reserve zal woensdag aan het einde van de tweedaagse vergadering laat weten of er een nieuwe renteverhoging komt.