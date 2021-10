Nederlanders op drie na rijkste van de wereld

Dat blijkt uit het Global Wealth Rapport van kredietverzekeraar Euler Hermes, onderdeel van verzekeraar Allianz. Eén van de redenen dat Nederland en Denemarken zo hoog scoren, is dat ook pensioenvermogen bij het vermogen wordt geteld.

Bovendien zijn Nederlanders een spaarzaam volk, verklaart Johan Geeroms, risk director bij Euler Hermes Nederland. „Er wordt al veel gespaard en in coronajaar 2020 was dat nog extra.”

Vorig jaar was het gemiddelde netto vermogen in Nederland nog €114.287. Dat betekent dat we gemiddeld genomen ruim €14.000 rijker zijn geworden in een jaar.

Pensioenvermogen

Euler Hermes maakte voor de elfde keer een ranglijst van zestig landen. Daar zitten de rijke oliestaten overigens niet bij.

Het totaal van alle bezittingen nam in 2020 met maar liefst 9,7% toe. Voor het eerst werd de grens van €200 biljoen overschreden. Dat komt vooral doordat aandelenkoersen flink in de lift zaten. Voor volgend jaar verwachten de onderzoekers ook een welvaartsstijging van 7%.

Aandelen

De Verenigde Staten steken met kop en schouders boven de andere landen uit, met een gemiddeld vermogen van €218.469. Voor een gemiddelde Amerikaan zit de helft van het vermogen in aandelen. Zij profiteerden (door de bank genomen) dus extra van de gestegen koersen.

Bij een gemiddelde Europeaan is dit een kwart. De gemiddelde Duitser is juist extreem voorzichtig en zet zijn geld op een spaarrekening. Dat leverde in het afgelopen jaar amper iets op.

Oneerlijk

Het vermogen is bepaald niet eerlijk verdeeld: in het afgelopen jaar zijn vooral de rijken rijker geworden. „Er zijn genoeg mensen die juist in coronatijd hun spaargeld hebben moet aanspreken om rond te komen. Er is ook extra armoede ontstaan in coronatijd”, zegt Geeroms.

Bekijk ook: Vooral hogere inkomens zetten extra geld opzij

Nederland staat op plaats zes van de landen met de meest ongelijke verdeling van welvaart. Dat komt voor een deel door de enorme hypothecaire schuld die de gemiddelde Nederlander heeft, zegt Geeroms.