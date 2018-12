Nederlandse belegger blijft rustig zitten

Dit blijkt uit een internationaal onderzoek van vermogensbeheerder Schroders. 43% van de Nederlandse beleggers doet niets als de aandelenmarkten zoals nu hard onderuit gaan. 30% gaat dan meer in obligaties beleggen of verhoogt zijn spaartegoed, terwijl 16% de koersdalingen juist aangrijpt om aandelen bij te kopen.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat beleggers uit andere landen minder stalen zenuwen hebben. Wereldwijd blijft 33% van de beleggers bij een storm stilzitten, in de verwachting dat deze snel zal overwaaien.

Onderzoek van Robeco wijst uit dat ook de overgrote meerderheid van zijn klanten zich niet laat afschrikken door de huidige turbulentie.

De directeuren van de Nederlandse particuliere tak van beide vermogensbeheerders zijn blij dat de meeste beleggers zich niet door de waan van de dag laten leiden. „Dit is wat wij onze klanten ook meegeven, namelijk ken de risico’s en beleg voor de lange termijn”, meldt Monique van Wensem (Robeco). „Het is uit onderzoek bekend dat particuliere beleggers die bang worden, op het verkeerde moment verkopen”, vult Hein Kuijpers (Schroders) aan.

Opmerkelijk is dat de door Schroders ondervraagde Nederlandse beleggers voor de komende vijf jaar een gemiddeld jaarrendement van maar liefst 8,3% denken te realiseren. Zelfs in de - ondanks de recente zwakte - mooie afgelopen vijf jaar werd met aandelen amper 8% verdiend. En op obligaties is het vanwege de huidige lage rentes sowieso lastig een jaarrendement van meer een paar procent te realiseren.

