„Bitcoin is zo goed als dood”, zei Erik Finman (20), een boegbeeld van de cryptomanie, maandag tegen de financiële website MarketWatch. De jonge Amerikaan kocht in 2011 voor $1000 aan bitcoins, toen deze nog maar $12 waard was. Naar eigen zeggen verdiende hij er $4 miljoen mee.

„Bitcoin is te gefragmenteerd, er is teveel interne strijd. Misschien zitten er nog een of twee koersrally’s in, maar op lange termijn is de munt dood”, verklaarde Finman tegen MarketWatch.

Door de prijsdaling lukt het de makers van de bitcoin bijna niet meer om uit de (energie)kosten te komen. De minimumprijs zou rond $3200 liggen.

„Er zijn miners die de afgelopen periode met verlies hebben gedraaid, met het idee dat de koers mogelijk zal stijgen. Een aantal grote miners is gestopt”, zegt Tim Epskamp van Blockbaycapital.com.

Epskamp tekende daarbij wel aan dat het het protocol van de Bitcoin werkt met een moeilijkheidsgraad die wordt aangepast aan de beschikbare rekenkracht. „De moeilijkheidsgraad van Bitcoin wordt circa elke twee weken opnieuw vastgesteld. Voor bestaande miners wordt het dan weer rendabeler om te gaan minen. In feite zorgt het Bitcoin protocol hiermee voor een nieuw economisch evenwicht. Als de moeilijkheidsgraad met 10% daalt, dan wordt minen 10% rendabeler.”